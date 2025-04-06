Глава МИД Британии выразил беспокойство отказом Израиля во въезде депутатам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил обеспокоенность в связи с решением израильских властей отказать во въезде двум британским парламентариям.
По словам Лэмми, действия израильских властей, включая задержание и запрет на въезд, являются «неприемлемыми, непродуктивными и вызывающими серьёзную обеспокоенность». Он подчеркнул, что Великобритания официально уведомила правительство Израиля о своей позиции по этому вопросу.
Министр добавил, что представители британского правительства уже связались с обоими депутатами для оказания им необходимой поддержки. Также он напомнил, что Лондон продолжает настаивать на немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех удерживаемых там заложников.
Ранее сообщалось, что депутаты прибыли в Израиль якобы с официальной миссией, однако израильская сторона сочла их визит попыткой распространения «антиизраильской риторики».