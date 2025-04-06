Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 11 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны России ночью перехватили над территорией страны 11 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Восемь БПЛА было ликвидировано в Ростовской области, два — в Курской и один — в Белгородской, уточнили в ведомстве.
Врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь заявил, что ВСУ пытались атаковать Ростов-на-Дону и три района региона. Проверяется информация о падении обломков беспилотника на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе областной столицы.