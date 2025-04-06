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Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 11 украинских беспилотников

БПЛА были перехвачены в Ростовской, Курской и Белгородской областях.
Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны России ночью перехватили над территорией страны 11 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Восемь БПЛА было ликвидировано в Ростовской области, два — в Курской и один — в Белгородской, уточнили в ведомстве.

Врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь заявил, что ВСУ пытались атаковать Ростов-на-Дону и три района региона. Проверяется информация о падении обломков беспилотника на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе областной столицы.