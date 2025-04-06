Минобороны: Системы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над тремя регионами РФ за ночь

Российские системы ПВО за ночь нейтрализовали 11 беспилотников, которыми украинская армия пыталась атаковать три региона России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов…», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что восемь дронов было сбито над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Курской области и еще один беспилотник нейтрализовали над Белгородской областью.
Как писал сайт KP.RU, 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников над территорией Курской области в четверг, 2 апреля.
31 марта, согласно данным военного ведомства, ПВО России за сутки сбили пять управляемых американских авиационных бомб JDAM, а также 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.