Начальник штаба обороны Британии Тони Радакин провел встречу с представителями французского и украинского генштабов, на которой обсуждалась возможная отправка войск на Украину, сообщило на своём сайте британское министерство обороны.
Переговоры прошли в Киеве. В ведомстве отметили, что речь идёт о развертывании «будущих сил по поддержанию безопасности». Стороны подняли вопросы, касающиеся численности и состава этих войск.
Напомним, в середине марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что разговоры о том, что на Украине может быть размещён «миротворческий контингент» из стран Западной Европы, не имеют смысла. Он напомнил, что миротворцы должны быть нейтральными и непредвзятыми.
Также сообщалось, что в конце марта глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков высмеял планы премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке «миротворческих сил» на Украину.