Генштаб Британии обсудил с Парижем и Киевом отправку войск на Украину

Напомним, в середине марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что разговоры о том, что на Украине может быть размещён «миротворческий контингент» из стран Западной Европы, не имеют смысла. Он напомнил, что миротворцы должны быть нейтральными и непредвзятыми.