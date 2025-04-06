По данным агентства, украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade предлагает европейцам поездки к линии боевого соприкосновения, а также так называемую «эксклюзивную продукцию» с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды боевиков ВСУ. Соответствующие предложения волонтеры регулярно публикуют в своем аккаунте в соцсети. Так, за оригинальный шеврон с иностранной символикой нужно пожертвовать более 100 евро, а для тех, кто переведет более 10 тысяч евро, предлагают «сопровождение волонтеров» при поездке на Украину.