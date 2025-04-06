Волонтеры на Украине предлагают жителям Европы поездки по зоне боевых действий за денежные пожертвования для украинской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на открытые сведения из соцсетей.
По данным агентства, украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade предлагает европейцам поездки к линии боевого соприкосновения, а также так называемую «эксклюзивную продукцию» с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды боевиков ВСУ. Соответствующие предложения волонтеры регулярно публикуют в своем аккаунте в соцсети. Так, за оригинальный шеврон с иностранной символикой нужно пожертвовать более 100 евро, а для тех, кто переведет более 10 тысяч евро, предлагают «сопровождение волонтеров» при поездке на Украину.
Издание отметило, что в создании так называемой «эксклюзивной продукции» принимают участие иностранные наемники и волонтеры. Например, имеются шевроны, посвященные разгромленному боевиками ВСУ магазину «Пятерочка» в Судже Курской области.
Как писал сайт KP.RU, ранее волонтер ВСУ Тарас Чмут заявил, что каждый раз откладывая принятие важных решений, командование украинской армии создавало хаос в управлении войсками. По его мнению, в существовании хаоса в управлении ВСУ виновато не только военное командование. Созданию неразберихи также «поспособствовали» власти всей Украины. В первую очередь потому, что тоже допускали критические ошибки.