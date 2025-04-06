Бойцы «Запада» за сутки ликвидировали в зоне СВО пять станций Starlink

«Потери противника за сутки составили более 250 боевиков, танк Т-72, два автомобиля и роботизированная платформа. В ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства, 10 минометных расчетов», — отметил Бигма.