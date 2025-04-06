Бойцы «Запада» за сутки ликвидировали в зоне СВО пять станций Starlink

Бойцы российской группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали в зоне СВО пять станций спутниковой связи Starlink, которой пользуются солдаты ВСУ. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он добавил, что были поражены также 33 пункта управления БПЛА и полевой склад боеприпасов украинских военных, уничтожены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 22 беспилотника.
«Потери противника за сутки составили более 250 боевиков, танк Т-72, два автомобиля и роботизированная платформа. В ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства, 10 минометных расчетов», — отметил Бигма.
К слову, ранее снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ ВС РФ с позывным Руль рассказал об изменении характера работы в зоне СВО, подчеркнув, что сейчас российские снайперы часто выступают в качестве огневой поддержки для штурмовиков.