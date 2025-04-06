Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программе

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба Совфеда РФ.
Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, удостоенной права принимать у себя Ассамблею МПС — старейшей межпарламентской организации в мире. 150-я юбилейная Ассамблея — это очень важное мероприятие и особая честь.
В программе визита — встречи с руководством страны и парламентариями республики. Будут обсуждать вопросы широкого спектра двусторонних отношений, в том числе по парламентской линии.
В преддверии Дня Победы Матвиенко встретится в Ташкенте с ветеранами войны и блокадниками Ленинграда, которых в раннем детском возрасте эвакуировали в Узбекистан, ставший для них вторым домом. Председатель Совета Федерации вручит участникам войны и блокадникам юбилейные медали «80 лет Победы в ВОВ 1941—1945 годов».
Спикер СФ выступит на пленарном заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в рамках Общей дискуссии по теме «Парламентские действия во имя социального развития и справедливости».
Также она встретится с Председателем МПС, Председателем Национального собрания Объединенной Республики Танзании Тулией Эксон. На полях форума запланированы контакты с главами зарубежных парламентских делегаций.
Члены российской делегации примут участие во встрече геополитической группы МПС «Евразия», в заседании Руководящего совета МПС, координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в МПС, в заседании рабочих групп МПС по мирному разрешению войны на Украине, по вопросам науки и техники, в тематической дискуссии «Использование религиозных и этических ценностей для развития парламентского диалога и мирного сосуществования», в семинарах по повышению эффективности парламентского взаимодействия в сфере экологии и климатической повестки, а также в мероприятиях Форума женщин-парламентариев.