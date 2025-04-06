Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программе

Члены российской делегации примут участие во встрече геополитической группы МПС «Евразия», в заседании Руководящего совета МПС, координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в МПС, в заседании рабочих групп МПС по мирному разрешению войны на Украине, по вопросам науки и техники, в тематической дискуссии «Использование религиозных и этических ценностей для развития парламентского диалога и мирного сосуществования», в семинарах по повышению эффективности парламентского взаимодействия в сфере экологии и климатической повестки, а также в мероприятиях Форума женщин-парламентариев.