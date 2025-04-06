Адвокат Гуцул обвинила спецслужбу в грубом вмешательстве в судебный процесс

Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Наталья Байрам выступила с заявлением, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии содействовала аресту политика, что является грубым вмешательством в судебный процесс.
Как отметила правозащитник, СИБ не имеет ничего общего с делом Гуцул, однако это не помешало спецслужбе обратиться с письмом к генпрокурору и потребовать принять меры для заключения главы Гагаузской автономии под стражу.
«То есть, это грубое вмешательство в акт юстиции со стороны СИБ», — заявила адвокат.
Помимо этого, Байрам подчеркнула, что обвинения прокуроров в адрес Евгении Гуцул не подкреплены твердой доказательной базой, поэтому являются необоснованными.
Напомним, глава Гагаузской автономии была задержана в аэропорту молдавской столицы 25 марта. В Национальном антикоррупционном центре Молдавии заявили, что Гуцул проходит по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. 28 марта суд в Кишиневе вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток.