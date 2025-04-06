«Роснано» объяснила иск на ₽5,6 млрд к Чубайсу и семи топ-менеджерам

Компания «Роснано» подала иск к бывшему главе Анатолию Чубайсу для возмещения ущерба, связанного с реализацией проекта Plastic Logic — разработки «планшета Чубайса». Об этом ТАСС сообщил директор корпорации по особым поручениям Евгений Фролов.
«Иск о взыскании убытков, понесенных “Роснано” в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании. Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей», — сказал он.
По словам Фролова, компания в 2012-м решила не запускать завод в России и все инвестиции уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом. Это финансирование продолжалось более десяти лет, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность».
В 2010 году компания «Роснано» учредила ООО «Пластик Лоджик» для участия в проекте «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Речь идет о совместном проекте с ирландской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев. В 2010—2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд руб. в Plastic Logic и получило 43,84% ее акций. Позднее Федеральная антимонопольная служба разрешила «Роснано» купить 100% ООО «Пластик Лоджик».
В 2011-м Чубайс показал президенту России Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам», но проект так и не был реализован. Четыре года спустя Счетная палата по итогам проверки «Пластик Лоджик» сообщила, что у иностранной компании не приобрели технологии, а завод в Зеленограде не построили. В марте 2023-го «Роснано» отсудило у «Пластик Лоджик» 700 тыс. руб., а позже решило инициировать банкротство компании, но суд прекратил производство, поскольку та закрылась.
Прошлым летом в Москве арестовали бывшего главу «Пластик Лоджик» Бориса Галкина по делу о растрате. ФСБ сообщила, что компания похитила 13 млрд руб. при создании российского планшета.
По иску «Роснано» суд арестовал деньги и имущество восьми человек на сумму 5,6 млрд руб. Помимо Чубайса ответчиками выступают бывшие топ-менеджеры компании Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
В 2022-м Чубайс покинул Россию, за границей находятся еще ряд ответчиков, говорится в определении суда. Киселев в 2024 году был заочно арестован по делу о растрате, его объявили в международный розыск. Подольского в феврале отправили в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что бывший зампред правления и исполнительный директор УК «Роснано» вместе с другими фигурантами в 2017 году фальсифицировали отчетность, чтобы скрыть проблемы компании. «Интерфакс» и «Ведомости» также называли фигурантами уголовных дел Удальцова и Киселева.