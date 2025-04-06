«Роснано» объяснила иск на ₽5,6 млрд к Чубайсу и семи топ-менеджерам

В 2011-м Чубайс показал президенту России Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам», но проект так и не был реализован. Четыре года спустя Счетная палата по итогам проверки «Пластик Лоджик» сообщила, что у иностранной компании не приобрели технологии, а завод в Зеленограде не построили. В марте 2023-го «Роснано» отсудило у «Пластик Лоджик» 700 тыс. руб., а позже решило инициировать банкротство компании, но суд прекратил производство, поскольку та закрылась.