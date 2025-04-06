Politico: переход ресурсов Украины под контроль РФ станет катастрофой для Запада

Союзники Украины опасаются возможной утраты Киевом контроля над стратегическими ресурсами. По оценке Politico, в случае доступа России к украинским запасам титана, лития, урана и других критически важных минералов это может стать «катастрофой» для стран Запада. На этом фоне затянувшиеся переговоры между США и Украиной по условиям доступа к минеральным активам осложняют внутреннюю и внешнюю ситуацию.