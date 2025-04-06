Польша подняла истребители из-за действий России

Утверждается, что российские войска якобы наносят удары по объектам на территории Западной Украины. В связи с этим Варшава вместе с союзниками по НАТО подняла в воздух истребители. Кроме того, были приведены в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.