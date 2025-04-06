ВС России заняли Басовку в Сумской области. Военная операция, день 1138-й

17:53 Во время обстрела Горловки пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.
17:39 Украинским системам ПВО стало сложнее сбивать российские ракеты, потому что ВС РФ их постоянно модернизируют, заявил начальник управления коммуникаций украинских Воздушных сил Юрий Игнат.
17:22.
17:03 После взятия под контроль Басовки в Сумской области ВС РФ смогли подойти почти вплотную к Юнаковке, откуда велось снабжение украинской армии в Судже в Курской области — ТАСС.
16:34 Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны передать стране больше ЗРК Patriot на фоне сообщений о массовых взрывах.
16:24 Предоставленный Украине в качестве гуманитарной помощи автомобиль раздавил украинский танк, написал военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.
16:20 Российская экономика успешно противостоит беспрецедентному санкционному давлению, обозначила Матвиенко. Она не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран-инициаторов санкций. Отправителям же пришел бумеранг в виде инфляции, роста цен на энергоносители и экономического спада.
16:11 Международная федерация фехтования предоставила нейтральный статус 23 российским юниорам, рассказали в пресс-службе FIE.
15:58 ❗️ Ракетную опасность вновь объявили в Краснояружском и Ракитянском районах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала “Отбой ракетной опасности”», — написал он.
15:36 Мирный житель Горловки пострадал в результате артиллерийского обстрела центра города со стороны ВСУ, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
15:30 Кризис на Украине — рукотворная проблема, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это тот случай, когда победил не гуманизм, а интересы военных концернов.
15:13 Конфликт на Украине закончится до конца мая, а затем начнется перезагрузка власти, заявила экс-премьер Юлия Тимошенко.
15:03 Ракетную опасность объявили в Курской области, Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области.
14:50 Заняв сумскую Басовку, ВС России приблизились к Юнаковке, откуда ВСУ снабжали в Судже, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
14:24 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил назвал «очень уважительными» свои контакты на этой неделе в Вашингтоне с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.
«Мы видим начало уважительного, хорошего диалога», — отметил Дмитриев.
14:14 Ночью ВС России запустили по целям на Украине 17 крылатых и шесть баллистических ракет, а также 109 беспилотников, сообщили в Воздушных ВСУ.
14:00 ❗️ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты России и США можно ждать на следующей неделе.
13:57 ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 170 военнослужащих, сообщило Минобороны. Украинская армия лишилась также двух боевых бронированных машин, 12 автомобилей, трех пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 72 320 бойцов, 404 танка, 331 БМП, 296 БТР, 2254 боевые бронированные машины и ряд другой техники.
13:54 ❗️ Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщило Минобороны.
13:40 Брифинг Минобороны. Главное:
▪️ Средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа;
▪️ Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 430 украинских военных и продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ;
▪️ ВСУ потеряли до 280 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Юг»;
▪️ В зоне ответственности подразделения группировки «Запад» потери ВСУ составили 230 военнослужащих и склад боеприпасов;
▪️ Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ за сутки составили 130 военнослужащих и танк;
▪️ Группировка войск «Север» на Белгородском направлении нанесла поражение ВСУ в Сумской области, украинская армия потеряла за сутки до 65 военнослужащих.
13:20 ❗️ Ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА.
«Цель удара достигнута. Объекты поражены», — сообщило Минобороны.
13:14 Поврежденную прошлой весной обстрелами ВСУ «Белгород-Арену» восстановили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Одним из самых технологически сложных этапов была замена поврежденных мониторов на фасаде. Хочу сказать спасибо строителям за их кропотливый труд», — написал глава региона.
12:53 ⚡️ ВСУ за прошедшие сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщило Минобороны. Повреждения зафиксировали в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях, уточнили в министерстве.
12:40 Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что ВС России модифицируют свои ракеты и дроны.
«Крылатых ракет становится процентом меньше, а баллистических становится больше», — объяснил он.
12:34.
12:07 ❗️ Владимир Зеленский заявил, что «давление на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают».
«Количество воздушных атак растет. Так Россия показывает свои истинные намерения», — отметил он.
11:55 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев «переиграл» США на прошедших в Вашингтоне переговорах по Украине, сообщила газета The Guardian.
11:50 В результате атак ВСУ в Курской области получили повреждения 93 образовательных учреждения, включая 55 школ и 31 детский сад, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
11:37 Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским по указке глобалистов послушно срывают мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Зеленский здесь — лишь марионетка нижнего уровня, беспрекословно выполняющая указания. И он будет послушно срывать все мирные инициативы. Тем более, что это и в его интересах — созданный им людоедский режим может существовать только в условиях войны», — отметил он.
11:11.
11:00 Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
10:46 Двое мужчин и 15-летний подросток получили тяжелые травмы в результате обстрела ВСУ Краснояржуского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В течение суток по району выпустили 115 боеприпасов, уточнил он.
10:35 ВСУ 5 января ударили по машине с четырьмя детьми в харьковском Гракове, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
10:30 Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.
10:14 Мирный житель Горловки погиб в результате атаки украинского дрона на поселок Озеряновка, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
09:55 Украинские военные за день нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщило РИА Новости.
«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 26 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области», — уточнил представитель экстренных служб.
09:40 Польша вернула на аэродромы истребители, которые поднимали в воздух якобы из-за активности российской авиации.
«Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано», — сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил республики.
09:35 Депутат польского Сейма Павел Коваль призвал Еврову помогать Украине «спасать территории» прямо сейчас.
«Я считаю, что у нас немного ложная точка зрения на эту коалицию, потому что сейчас самое главное — остановить русских. Мы должны сосредоточиться на [немедленной] тактической поддержке Украины, потому что я вижу, как [президент России Владимир] Путин может использовать время переговоров с США», — отметил он.
09:26.
09:20 Президент США Дональд Трамп совершит «историческую ошибку» в случае признания Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими в ходе переговоров с РФ, заявил глава комитета иностранных дел Сейма, советник польского правительства по Украине Павел Коваль.
09:15 Бойцы ВС России эвакуировали из Суджанского района 713 человек с 10 марта, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
09:00 Украина принудительно вывезла в Николаев большинство семей с детьми из подконтрольных ВСУ сел на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
«На правом берегу Днепра от Берислава напротив Каховки до Станислава на Днепро-Бугском лимане в селах остались одни старики. Света в этих селах нет, и восстанавливать электроснабжение киевский режим не хочет, чтобы заставить людей уехать. Семьи с детьми оккупанты в большинстве принудительно вывезли в Николаев и там бросили, предоставив им дальше разбираться своими силами», — уточнил он.
08:51 ❗️ ВС России выбивают украинских военных из населенных пунктов Гуево и Олешня в Курской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
08:35 Утром в Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, ВС России нанесли удары баллистическими ракетами, загорелось одно нежилое здание и разрушено другое, уточнили журналисты.
08:28.
08:15 При падении обломков БПЛА у границы Воронежской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью в небе у границы Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помочь. Незначительно повреждено два строения. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — написал глава региона.
08:10 Партнеры Украины боятся ее утраты контроля над ценными полезными ископаемыми, в том числе над титаном и ураном, сообщило издание Politico. Возможную потерю контроля союзники назвали «катастрофой».
08:05 Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух дежурные пары истребителей в связи с активностью России, сообщило Оперативное командование вооруженных сил республики.
«Внимание, в связи с интенсивной активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась работа польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши», — сообщили польские военные.
08:03 ⚡️ Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Восемь аппаратов сбили над Ростовской областью, два — над Курской и один над Белгородской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1138-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.