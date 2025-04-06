ВС России заняли Басовку в Сумской области. Военная операция, день 1138-й

«Я считаю, что у нас немного ложная точка зрения на эту коалицию, потому что сейчас самое главное — остановить русских. Мы должны сосредоточиться на [немедленной] тактической поддержке Украины, потому что я вижу, как [президент России Владимир] Путин может использовать время переговоров с США», — отметил он.