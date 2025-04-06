Казахстан поддержал корректировку плана ОПЕК+ по добыче нефти

Отмечается, что Казахстан принял участие во встрече, которая состоялась 3 апреля, где восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе и наше государство, провели совместную оценку рыночной ситуации. Было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.