Казахстан поддержал корректировку плана ОПЕК+ по добыче нефти

Во время мероприятия рассмотрели данные о выполнении странами-участниками обязательств по Соглашению ОПЕК+ за январь и февраль 2025 года, общий уровень выполнения для стран ОПЕК+, а также обсудили текущие тенденции на мировом нефтяном рынке.
«Комитет высоко оценил дополнительные добровольные сокращения восьми стран в целях поддержания стабильности рынка и отметил критическую важность достижения полного соблюдения обязательств и компенсации», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РК.
Отмечается, что Казахстан принял участие во встрече, которая состоялась 3 апреля, где восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе и наше государство, провели совместную оценку рыночной ситуации. Было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.
В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами.
Ранее в Министерстве энергетики опровергли информацию о возможной продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) российской нефтяной компании ПАО «Татнефть».