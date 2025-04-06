Посол Беларуси: ЕС «настороженно заинтересован» в Евразийской хартии

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Страны Европейского союза показывают настороженную заинтересованность к Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, сообщил посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич.
Он рассказал, что хартия предусматривает поддержку глобальных процессов укрепления многополярности на континенте. По словам дипломата, документ должен стать результатом переговоров заинтересованных евразийских государств.
«Исходим из того, что процесс открыт для всех стран на Большом евразийском пространств, и в последующем к нему смогут присоединиться другие государства-единомышленники, представляющие иные континенты», — отметил Ганевич в интервью РИА Новости.
Дипломат обратил внимание, что со стороны европейских государств пока наблюдается лишь «настороженная» заинтересованность к этому процессу.
Посол выразил сожаление, что на данном этапе Евросоюз вместо курса на кооперацию избрал путь милитаризации.
Евразийская хартия.
В ноябре 2024 года Беларусь и Россия подписали документ о совместном видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. В феврале 2025-го Минск и Москва представили проект хартии в Женеве.
Российский и белорусские дипломаты особо отметили, что инициатива не направлена против какой-либо страны — напротив, важен диалог со всеми потенциальными участниками, включая европейские государства.
Документ планируется официально представить на третьей Минской конференции по безопасности осенью 2025 года.
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