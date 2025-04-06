В партии «Сердце Молдовы» заявили о давлении со стороны власти

«Мы не отступим — люди должны знать правду о правящей партии “Действие и солидарность” (PAS) и мы продолжим её рассказывать, несмотря на попытки запугать нас. Никто нас не остановит — ни проплаченные СМИ, ни “активисты”, ни чиновники, перепутавшие государственную службу с работой на партию. Мы вновь призываем PAS соблюдать хотя бы видимость демократического поведения и не дискредитировать своих ручных “журналистов” и “активистов”, чья репутация и без того разрушена в глазах граждан», — отметили в партии «Сердце Молдовы».