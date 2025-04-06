В партии «Сердце Молдовы» заявили о давлении со стороны власти

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В республиканской партии «Inima Moldovei» («Сердце Молдовы») заявили об участившихся провокациях и случаях давления властей против нашего формирования.
В борьбе с этим политическим формированием, возглавляемым экс-башканом Гагаузии Ириной Влах, задействованы все, кто открыто служит нынешнему режиму — от псевдожурналистов и активистов до государственных структур.
В политформировании считают, что давление со стороны властей резко возросло после запуска национальной кампании «Правда о PAS», в рамках которой «Сердце Молдовы» разоблачает истинную сущность нынешнего режима и рассказывает гражданам о его разрушительных «достижениях». Мы понимаем, что наша деятельность рушит планы власти и её прислужников.
«Мы не отступим — люди должны знать правду о правящей партии “Действие и солидарность” (PAS) и мы продолжим её рассказывать, несмотря на попытки запугать нас. Никто нас не остановит — ни проплаченные СМИ, ни “активисты”, ни чиновники, перепутавшие государственную службу с работой на партию. Мы вновь призываем PAS соблюдать хотя бы видимость демократического поведения и не дискредитировать своих ручных “журналистов” и “активистов”, чья репутация и без того разрушена в глазах граждан», — отметили в партии «Сердце Молдовы».
В заявлении говорится, что PAS должна осознать, что она как партия доживает последние дни: «сколько бы усилий ни прилагали её представители, итог будет один — позорный уход на свалку истории, а те, кто сегодня рвётся услужить PAS, должны помнить: власть приходит и уходит, а достоинство, потерянное однажды, уже не вернёшь».