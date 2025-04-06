Ликвидируется столичный бизнес сына экс-губернатора Прикамья

ООО «Вилли-Пермь», управлявшее местным филиалом общества, было учреждено в 2012 году и принадлежало возглавлявшему его Константину Пьянкову (75%), бывшему главе регионального минторга, ООО «Вили» (12,5%) и ликвидированному ООО «Стандарт-инвест» (12,5%, принадлежит «Норпексаль холдингу» и ООО «Пермский облунивермаг-инвест» Олега Чиркунова). В 2015 году «Вилли-Пермь» перестало вести операционную деятельность — заказы стали проводиться через московскую структуру холдинга. Константин Пьянков покинул «Вилли-Пермь» в 2016 году, а в 2018 году общество ликвидировали. В 2022 году сервис прекратил работу в Перми.