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Артем Жога поздравил свердловских геологов

Полпред Артем Жога поблагодарил геологов за вклад в развитие территорий.

Источник: Комсомольская правда

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил геологов с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря им Урал обрел славу родины самоцветов, а также горнозаводского дела. Также он оценил их вклад в развитие территорий.

— Наши регионы по праву считаются одними из ключевых промышленных центров России. Открытие углеводородных месторождений трансформировало экономику западносибирских регионов Уральского федерального округа, — сообщает пресс-служба полпредства.

Артем Жога поблагодарил ветеранов профессии за профессионализм и преодоление трудностей.