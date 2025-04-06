Артем Жога поздравил свердловских геологов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил геологов с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря им Урал обрел славу родины самоцветов, а также горнозаводского дела. Также он оценил их вклад в развитие территорий.