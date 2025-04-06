Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» ветеранам войны из Узбекистана и жителям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан в раннем детстве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
Мы всегда помним, и мы всегда будем помнить героизм тех, кто принёс нам свободу, освободил нас от нацизма. Узбекистан так же, как и другие республики Советского Союза, внёс огромный вклад в Победу. Два миллиона жителей Узбекистана ушли на фронт, свыше 500 тысяч полегли на полях сражений.
Парламентарий также отметила, что вручаемая участникам Великой Отечественной войны медаль — дань памяти героическому поколению, «всем, кто ковал эту Победу».
«Для меня сегодня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации — вручить вам, наши дорогие ветераны, дорогие жители блокадного Ленинграда, эти памятные медали», — подчеркнула председатель СФ.
Юбилейной медалью были награждены ветераны, участники войны граждане Узбекистана Акмаль Акрамов и Федор Федин.
Как рассказали в пресс-службе Совета Федерации журналистам, Акмаль Акрамов ушёл на фронт в качестве добровольца в 1941 году, участвовал в обороне Сталинграда и в битве на Курской дуге в составе восьмого стрелкового полка. Ветеран является кавалером орденов Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда, Ордена Славы третьей степени за форсирование Днепра и других наград.
Федор Федин был призван в армию в 1944 году, принимал участие в боях под Минском. Служил связным и инструктором, участвуя в боевых действиях в составе Второго белорусского фронта, а затем в составе Дальневосточного фронта против Квантунской армии. После окончания Великой Отечественной еще несколько лет отслужил в Китае и приехал в Ташкент в 1949 году.
Матвиенко также вручила юбилейные медали жителям блокадного Ленинграда, которых спасли от смерти в раннем детстве, эвакуировав в Узбекистан, где они нашли свой приют: Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой и Юрию Смоличу.