Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана

Федор Федин был призван в армию в 1944 году, принимал участие в боях под Минском. Служил связным и инструктором, участвуя в боевых действиях в составе Второго белорусского фронта, а затем в составе Дальневосточного фронта против Квантунской армии. После окончания Великой Отечественной еще несколько лет отслужил в Китае и приехал в Ташкент в 1949 году.