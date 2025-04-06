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Глава МИД Ирана назвал прямые переговоры с США бессмысленными

ДУБАЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Прямые переговоры с США не имеют смысла. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Источник: РИА "Новости"

«Прямые переговоры со стороной, которая постоянно угрожает применить силу, и которая выражает противоречивые позиции через своих различных официальных лиц, не имеют смысла», — приводит заявление главы МИД Agence France-Presse.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил продолжение переговоров через посредников.

30 марта американский лидер заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил исламской республике беспрецедентными бомбардировками в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.