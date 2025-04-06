В США прошли протесты против Трампа и Маска

«Они думали, что мы легкая добыча. Но позвольте мне сказать вам кое-что о членах профсоюза и ветеранах. Нас не запугать. Я сам ветеран. Я ветеран армии. Мы не будем молчать. Мы не склоним головы. Мы встанем и скажем: “Руки прочь от нашего профсоюза”, — заявил Келли.