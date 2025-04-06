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Захарова прокомментировала заявление МИД ФРГ о недопуске Беларуси и РФ на торжества в Европе к 80-летия окончания Второй мировой войны

Захарова оценила отстранение Беларуси и РФ от торжеств к 80-летию конца войны.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала инициативу МИД ФРГ не приглашать официальных представителей России и Беларуси на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и при необходимости выдворять их по собственному усмотрению.

Захарова со ссылкой на газету Berliner Zeitung в распоряжение которой попал закрытый документ МИД ФРГ, цитирует:

«…Не допускается приглашение российских и белорусских представителей для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения. Учреждения могут воспользоваться правом выдворения по своему усмотрению».

Мария Захарова назвала такие намерения «вопиющим оскорблением».

Мы писали о драмах жизни и удары судьбы актера Владимира Заманского из «Проверки на дорогах», который освобождал Беларусь и воевал под Оршей: «Нас подобрали — и в госпиталь полевой» (здесь подробности).

А еще Минобразования установило сроки вступительной кампании в вузы Беларуси в 2025 (все подробности здесь).