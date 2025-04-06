Додон: большинство граждан Молдавии желает восстановить партнерство с РФ

Отношения Молдавии и РФ стали ухудшаться после прихода к власти в 2021 году президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Кишинев присоединился к антироссийским санкциям, из республики были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил молдавский вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, отношения между двумя странами оказались в самой низкой точке за всю историю. Вместе с тем, даже он признал, что Молдавия поддержала только 80% европейских санкций против РФ, так как большая часть из них нанесла ущерб экономике.