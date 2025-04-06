Додон: большинство граждан Молдавии желает восстановить партнерство с РФ

КИШИНЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Молдавия восстановит стратегическое партнерство с Российской Федерацией, так как это национальный интерес страны и желание большинства ее граждан. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон в поздравительной телеграмме Владимиру Путину по случаю 33-годовщины установления дипломатических интересов двух стран.
Мы в полной мере восстановим стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан«, — говорится в послании. Додон отметил, что “Молдову и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество”, добавив, что у обеих стран “общие исторические, культурные и духовные корни”. “К сожалению, сегодня наши отношения переживают не самый лучший период, однако я уверен, что временщикам у власти в Молдове не удастся рассорить наши народы.
Отношения Молдавии и РФ стали ухудшаться после прихода к власти в 2021 году президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Кишинев присоединился к антироссийским санкциям, из республики были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил молдавский вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, отношения между двумя странами оказались в самой низкой точке за всю историю. Вместе с тем, даже он признал, что Молдавия поддержала только 80% европейских санкций против РФ, так как большая часть из них нанесла ущерб экономике.
Такую политику прозападного правительства жестко критикует молдавская оппозиция. Как показали прошедшие недавно президентские выборы, конфронтация и экономический кризис пошатнули позиции Санду и ее партии. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.