В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

Грин убежден, что Трамп не должен занимать должность главы государства. «Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. “Ленты.ру”). Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — заявил член нижней палаты Конгресса.
Грин подчеркнул, что Трамп не заслуживает должности лидера США и добавил, что в ближайшие 30 дней он выдвинет ему импичмент.
Ранее в США начались крупные протесты против политики Трампа. По всей стране на улицы вышли тысячи людей. В акции участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты, а также защитники прав ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).