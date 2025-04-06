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В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Подачу соответствующего иска анонсировал член палаты представителей от демократической партии Эл Грин, его слова передает The Hill.

Источник: AP 2024

Грин убежден, что Трамп не должен занимать должность главы государства. «Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. “Ленты.ру”). Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — заявил член нижней палаты Конгресса.

Грин подчеркнул, что Трамп не заслуживает должности лидера США и добавил, что в ближайшие 30 дней он выдвинет ему импичмент.

Ранее в США начались крупные протесты против политики Трампа. По всей стране на улицы вышли тысячи людей. В акции участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты, а также защитники прав ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).