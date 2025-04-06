В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

Грин убежден, что Трамп не должен занимать должность главы государства. «Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. “Ленты.ру”). Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — заявил член нижней палаты Конгресса.