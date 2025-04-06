Politico узнала о риске для Запада из-за украинских ресурсов у России

Украинские чиновники говорят, что их страна — это один из мировых лидеров по запасам редкоземельных и других стратегических минералов, необходимых для современной экономики. Это и заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Но сейчас, пишет Politico, Украина может не обладать всем теми ресурсами, которые обещала. К тому же разработка месторождений может затянуться на десятилетия и быть слишком дорогостоящей.