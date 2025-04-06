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Цырдя — о пошлинах США: это не только экономическая мера, но и политическое послание

Политик считает, что решение США ввести пошлины в 31% на товары из Молдовы напрямую связано с политической ситуацией внутри страны.

Источник: Sputnik.md

Молдавская экономика оказалась под угрозой из-за ухудшающихся отношений с западными странами. Молдову сравняли с Китаем, у которого пошлины — 34%, с Камбоджей (49%) и Вьетнамом (46%). Шаг американцев имеет чёткие политические мотивы. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

Нужно понимать, что такие пошлины являются результатом крайне отрицательного отношения администрации Трампа к Республике Молдова, а вернее — к руководству партии PAS и Майе Санду, которые являются представителями Сороса и других всевозможных неправительственных организаций.

Богдан Цырдя.

Политик считает, что Майя Санду является ставленницей демократической партии Байдена и Виктории Нуланд, то есть врагов Трампа. Он также отметил, что потеря торговых связей с такими важными странами, как США и Россия, негативно скажется на экономике Молдовы.

«Мы потеряем американский рынок и экспорт в 2,5% или около 136 млн долларов. Наши экспортные показатели в прошлом году (2024) и так упали на 12%. А если взять позапрошлый год (2023), то падение составило ещё 6%, и в совокупности — более 18%», — рассказал собеседник.

Цырдя считает, что Майя Санду своим поведением рассорила Молдову и с Россией, и с Соединёнными Штатами, и со странами БРИКС. По его словам, эти проблемы и возможные санкции со стороны США обсуждались ранее в пресс-клубе телеведущей Нины Димогло. Многие политологи и эксперты уже тогда обозначили риски ухудшения отношений со Штатами.

Ранее в правительстве Молдовы сообщили, что окажут поддержку предпринимателям, которые пострадают от решения США ввести пошлины в 31% на молдавские товары.