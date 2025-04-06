Цырдя — о пошлинах США: это не только экономическая мера, но и политическое послание

«Мы потеряем американский рынок и экспорт в 2,5% или около 136 млн долларов. Наши экспортные показатели в прошлом году (2024) и так упали на 12%. А если взять позапрошлый год (2023), то падение составило ещё 6%, и в совокупности — более 18%», — рассказал собеседник.