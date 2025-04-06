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Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Офис британского премьер-министра Кира Стармера заявил на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин, что эпоха глобализации в мире окончена, а на смену ей пришла новая эра, сообщает газета Times.

Источник: © РИА Новости

«Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру», — приводит комментарий канцелярии Стармера газета Times.

Газета сообщает, что сам Стармер, как ожидается, объявит о конце глобализации в понедельник.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты государственного долга.