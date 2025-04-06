Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самарканде подписан меморандум о взаимопонимании между Узбекистаном и Азербайджаном в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.
В ходе встречи председателя узбекистанского ведомства Умида Шадиева с зампредседателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азадой Гусейновой обсудили текущее состояние туристической отрасли, перспективы сотрудничества и развитие совместных туристических инициатив.
Основная цель сотрудничества — консолидация туристических ресурсов двух стран в рамках инициативы Joint Silk Road Highlights Tour. Проект предусматривает совместное продвижение туристических маршрутов в странах Центральной Европы, а также акцент на ключевых исторических достопримечательностях Шелкового пути, таких как Баку, Шемаха, Шеки, Хива, Бухара и Самарканд.
В рамках меморандума стороны также договорились проводить совместные B2B-мероприятия, роуд-шоу и участвовать в международных туристических выставках.
Азербайджанская делегация посетила Академию туризма в Самарканде, где ознакомилась с образовательными программами, инфраструктурой и перспективами подготовки кадров в туристической сфере.