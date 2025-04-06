Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самарканде подписан меморандум о взаимопонимании между Узбекистаном и Азербайджаном в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.

В ходе встречи председателя узбекистанского ведомства Умида Шадиева с зампредседателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азадой Гусейновой обсудили текущее состояние туристической отрасли, перспективы сотрудничества и развитие совместных туристических инициатив.

«По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным унитарным предприятием “Национальный PR-центр” и Бюро по туризму Азербайджана. Документ направлен на развитие и продвижение единого туристического маршрута по Великому шелковому пути», — говорится в сообщении.