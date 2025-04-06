Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Документ направлен на развитие и продвижение единого туристического маршрута по Великому шелковому пути.

Источник: пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самарканде подписан меморандум о взаимопонимании между Узбекистаном и Азербайджаном в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.

В ходе встречи председателя узбекистанского ведомства Умида Шадиева с зампредседателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азадой Гусейновой обсудили текущее состояние туристической отрасли, перспективы сотрудничества и развитие совместных туристических инициатив.

«По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным унитарным предприятием “Национальный PR-центр” и Бюро по туризму Азербайджана. Документ направлен на развитие и продвижение единого туристического маршрута по Великому шелковому пути», — говорится в сообщении.

Основная цель сотрудничества — консолидация туристических ресурсов двух стран в рамках инициативы Joint Silk Road Highlights Tour. Проект предусматривает совместное продвижение туристических маршрутов в странах Центральной Европы, а также акцент на ключевых исторических достопримечательностях Шелкового пути, таких как Баку, Шемаха, Шеки, Хива, Бухара и Самарканд.

В рамках меморандума стороны также договорились проводить совместные B2B-мероприятия, роуд-шоу и участвовать в международных туристических выставках.

Азербайджанская делегация посетила Академию туризма в Самарканде, где ознакомилась с образовательными программами, инфраструктурой и перспективами подготовки кадров в туристической сфере.