WSJ: Си Цзиньпин выиграл от введения Трампом новых тарифов

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств — членов Европейского союза. Новые пошлины затронули 13 из 15 крупнейших поставщиков товаров в США, среди которых Китай, Германия, Япония, Вьетнам и Южная Корея. При этом в список не попали Канада и Мексика — первые и третьи по объему импорта в США.