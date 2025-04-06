На Урале 200 миллионов рублей потратят на покупку автобусов для малых городов

На покупку новых автобусов в малые города Свердловской области направлено 200 миллионов рублей. Постановление об этом было принято на заседании регионального правительства. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Правительство региона утвердило порядок предоставления субсидий на обновление автобусного парка.
— Субсидии предоставят муниципалитетам на покупку автобусов малого и среднего классов российского производства. Софинансирование закупки из областного бюджета составит более 70%, — сообщает ведомство.
Города вправе покупать транспорт самостоятельно. Также эти деньги на закупку возможно передать компании-перевозчику.