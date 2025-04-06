Воронин: 7 апреля 2009 года Молдова встала на путь тотальной деградации

Он считает, что участники тех событий не могут сейчас не понимать, что тогда, 16 лет назад, они стали слепыми исполнителями чужой воли, что их цинично использовали самые настоящие государственные преступники. Воронин уверен, что все беды, которые обрушились на Молдову, как-то: не имеющая аналогов коррупция органов власти, беззаконие, нищета подавляющего большинства населения, паническое бегство граждан за рубеж, криминальный беспредел, олигархическая диктатура, захват государства мафиозными группировками — берут свое начало именно с 7 апреля 2009 года.