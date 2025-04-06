Воронин: 7 апреля 2009 года Молдова встала на путь тотальной деградации

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Новейшую историю независимой Молдовы можно условно разделить на две части — до 7 апреля 2009 года и после этой трагической даты, так считает третий президент республики Владимир Воронин.
Воронин выступил с обращением, в котором рассказал о событиях, всколыхнувших не только Молдову, но и весь мир.
Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что ровно 16 лет назад Молдова встала на путь тотальной деградации, отказа от правовых принципов функционирования государства, сворачивания демократических свобод, постепенной ликвидации собственного суверенитета.
Он считает, что участники тех событий не могут сейчас не понимать, что тогда, 16 лет назад, они стали слепыми исполнителями чужой воли, что их цинично использовали самые настоящие государственные преступники. Воронин уверен, что все беды, которые обрушились на Молдову, как-то: не имеющая аналогов коррупция органов власти, беззаконие, нищета подавляющего большинства населения, паническое бегство граждан за рубеж, криминальный беспредел, олигархическая диктатура, захват государства мафиозными группировками — берут свое начало именно с 7 апреля 2009 года.
Экс-президент добавил, что те протесты были поддержаны и финансово, и организационно извне. В этом контексте он упомянул, Румынию, в которой, по его словам проходили подготовки многие молдавские манифестанты. Он напомнил и об участии запрутских национал-унионистских, неонацистских группировках.
Безусловно, за молдавскими «революционерами» 16-летней давности стояли и те зарубежные государства, и структуры, которым с одной стороны не нравилось, что ПКРМ проводит «чрезмерно» самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, основанную на суверенных интересах страны, а с другой — что на протяжении восьми лет в самом центре Европы происходит успешный коммунистический ренессанс.
Политик полагает, что Молдова тогда стала ареной одной из первых «цветных революций», которые организовывали структуры, названные сегодня преступными президентом США Дональдом Трампом.
Воронин рассказал, что на протесты вывели учеников школ и студентов с помощью директоров и ректоров. Также третий президент Молдовы уверен, что на протестах не было жертв, а найденный оппозицией якобы один погибший умер своей смертью.
Он вспомнил также о том, что одновременно с началом организованной атаки на государственные здания, произошла мощнейшая атака на серверы правительственных учреждений, в том числе президента. Цель очевидна: вывести из строя связь, интернет, сделать государственные органы нефункциональными, «слепыми и глухими».
По словам Воронина, выгодополучатели тех протестов — нынешние власти Молдовы и их зарубежные кураторы.
«И вновь так называемые партнеры по развитию уже не Виктория Нуланд, а структуры Евросоюза, тратят колоссальные средства налогоплательщиков, чтобы всеми правдами-неправдами удержать от неминуемого провала прямых идеологических наследников апрельских погромов 2009 года. И каков результат? И до чего такая политика довела нашу страну? Власть деградировала от скандально-криминальной к криминально-олигархической, а теперь уже мафиозно-диктаторской», — считает Воронин.
Прямым итогом событий 7 апреля стал полный переход суверенного государства под внешнее управление, превращение госаппарата в инструмент исполнения чужой и часто чужд.
Третий президент считает, что «наследие 7 апреля может и должно быть изжито, преодолено», а народ Молдовы сможет сбросить ярмо внешнего управления и обрести настоящий суверенитет.