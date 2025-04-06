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Польша оборудовала электронными заграждениями участки рек на границе с Беларусью

На реках вдоль польско-белорусской границы появились электронные заграждения.

Источник: Комсомольская правда

Польша оборудовала электронными заграждениями участки рек на границе с Беларусью, сообщает Sputnik.by со ссылкой на Погранслужбу Польши.

«Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Беларусью. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка», — говорится в сообщении.

Что касается Буга, то на 172-километровом участке границы по этой реке Польша планировала возвести дополнительные наблюдательные вышки.

Мы писали, что в конце марта 2025 Литва заявила о намерении заминировать границу с Беларусью (здесь подробнее). А Мария Захарова прокомментировала заявление МИД ФРГ о недопуске Беларуси и России на торжества в Европе к 80-летия окончания Второй мировой войны (подробности здесь).