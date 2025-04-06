Польша оборудовала электронными заграждениями участки рек на границе с Беларусью

Мы писали, что в конце марта 2025 Литва заявила о намерении заминировать границу с Беларусью (здесь подробнее). А Мария Захарова прокомментировала заявление МИД ФРГ о недопуске Беларуси и России на торжества в Европе к 80-летия окончания Второй мировой войны (подробности здесь).