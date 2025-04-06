Марш по случаю 81-й годовщины освобождения от фашистской оккупации прошел в Оргееве

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В Оргееве прошел торжественный марш, посвященный 81-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.
В мероприятии приняли участие депутаты и активисты Блока «Победа», представители местных властей, а также посол Российской Федерации в Молдове Олег Озеров.
На марше несли знамена Победы, Республики Молдова, города Оргеева.
Память павших в боях за освобождение Оргеева и всех героев, освобождавших мир от фашистской оккупации, собравшиеся почтили минутой молчания. После чего возложили цветы к памятнику павшим солдатам Красной Армии.
На центральной площади прошли также выступления творческих коллективов, оркестр играл музыку, читали стихи.
«Сегодня двойная дата, есть что праздновать. У нас и 81-я годовщина освобождения города Оргеев от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Мы убеждены, что эти отношения, несмотря на все трудности, несмотря на кризисы, которыми они сопровождаются, все равно выйдут на широкую дорогу», — отметил посол РФ Олег Озеров.
Он выразил уверенность, что народы Молдовы и России хотят дружить, развивать добрые отношения между странами, для чего есть прочная историческая основа.
По его мнению, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков — это дата, которая объединяет народы двух стран, поскольку они вместе боролись за свободу: «Россия сделает все, чтобы никогда больше нацизм не возродился».