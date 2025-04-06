Марш по случаю 81-й годовщины освобождения от фашистской оккупации прошел в Оргееве

«Сегодня двойная дата, есть что праздновать. У нас и 81-я годовщина освобождения города Оргеев от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Мы убеждены, что эти отношения, несмотря на все трудности, несмотря на кризисы, которыми они сопровождаются, все равно выйдут на широкую дорогу», — отметил посол РФ Олег Озеров.