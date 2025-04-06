DM: британцев призвали готовить наборы для выживания на 72 часа из-за России

Кроме того, Финляндия и Латвия разместили в интернете инструкции для граждан по действиям в кризисных ситуациях, в то время как Эстония обновила и распространила соответствующие методические материалы среди населения. Швеция в конце 2024 года повторно выпустила и разослала по домохозяйствам пособие «В случае кризиса или войны», содержащее рекомендации по укрытию во время авиаударов и созданию запасов продовольствия и воды.