В Башкирии на поддержку спорта выделяют 10 млрд рублей.

В Башкирии на поддержку 141 вида спорта направляют 10 млрд рублей. Сумму в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Он отметил, что в регионе работают сразу по нескольким направлениям.
Развитие массового спорта считается одной из главных задач. Более 2,3 млн жителей республики занимаются физкультурой. В республике работают проекты «Сельский тренер» и «Городской тренер», только в этом году их участниками стали 30 человек.
В этом году планируют ввести в эксплуатацию еще пять спортивных объектов. Сейчас ведется проектирование легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. К их строительству приступят в следующем году.
В составы сборных команд России включены 429 башкирских спортсменов, которые завоевали более 3,5 тысяч медалей. За достижение высоких спортивных результатов материальную поддержку получили 552 спортсмена и их тренеров, 207 юных атлета получают специальные стипендии.
Уфимский «Салават Юлаев» сейчас продолжает борьбу за Кубок Гагарина, в финале чемпионата России играет женская хоккейная команда «Агидель», удачный сезон провел волейбольный клуб «Динамо-Урал».
«То, что у нашей республики огромный спортивный потенциал и нам есть чем гордиться уже сейчас, продемонстрировал Международный форум “Россия — спортивная держава”, который состоялся в Уфе прошлой осенью и стал главным спортивным событием года в стране. Форум посетил Владимир Владимирович Путин. И его приезд показал, что Башкортостан занимает одно из значимых мест на спортивной карте России. Однако, как известно, в спорте всегда нужно стремиться к улучшению результатов, и мы будем это делать!», — подытожил Андрей Назаров.