В Башкирии на поддержку спорта выделяют 10 млрд рублей.

«То, что у нашей республики огромный спортивный потенциал и нам есть чем гордиться уже сейчас, продемонстрировал Международный форум “Россия — спортивная держава”, который состоялся в Уфе прошлой осенью и стал главным спортивным событием года в стране. Форум посетил Владимир Владимирович Путин. И его приезд показал, что Башкортостан занимает одно из значимых мест на спортивной карте России. Однако, как известно, в спорте всегда нужно стремиться к улучшению результатов, и мы будем это делать!», — подытожил Андрей Назаров.