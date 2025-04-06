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В Башкирии на поддержку спорта выделяют 10 млрд рублей

В Башкирии на поддержку спорта выделяют 10 млрд рублей.

Источник: Telegram-канал Андрея Назарова

В Башкирии на поддержку 141 вида спорта направляют 10 млрд рублей. Сумму в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Он отметил, что в регионе работают сразу по нескольким направлениям.

Развитие массового спорта считается одной из главных задач. Более 2,3 млн жителей республики занимаются физкультурой. В республике работают проекты «Сельский тренер» и «Городской тренер», только в этом году их участниками стали 30 человек.

Еще один важный вопрос — строительство спортивных объектов. По этому показателю Башкирия в лидерах страны. Напомним, в прошлом году ввели сразу три крупных сооружения: центр фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома, Дворец борьбы.

В этом году планируют ввести в эксплуатацию еще пять спортивных объектов. Сейчас ведется проектирование легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. К их строительству приступят в следующем году.

В составы сборных команд России включены 429 башкирских спортсменов, которые завоевали более 3,5 тысяч медалей. За достижение высоких спортивных результатов материальную поддержку получили 552 спортсмена и их тренеров, 207 юных атлета получают специальные стипендии.

Уфимский «Салават Юлаев» сейчас продолжает борьбу за Кубок Гагарина, в финале чемпионата России играет женская хоккейная команда «Агидель», удачный сезон провел волейбольный клуб «Динамо-Урал».

«То, что у нашей республики огромный спортивный потенциал и нам есть чем гордиться уже сейчас, продемонстрировал Международный форум “Россия — спортивная держава”, который состоялся в Уфе прошлой осенью и стал главным спортивным событием года в стране. Форум посетил Владимир Владимирович Путин. И его приезд показал, что Башкортостан занимает одно из значимых мест на спортивной карте России. Однако, как известно, в спорте всегда нужно стремиться к улучшению результатов, и мы будем это делать!», — подытожил Андрей Назаров.