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Беларусь направит в пострадавшую от землетрясения Мьянму гуманитарный груз

Гуманитарный груз весом в 20 тонн доставит в Мьянму белорусский военный самолет Ил-76.

Источник: Комсомольская правда

Гуманитарный груз весом в 20 тонн доставит в Мьянму, пострадавшую от землетрясения, белорусский военный самолет Ил-76, сообщает МЧС.

Гуманитарная помощь, а это комплекты каркасных палаток, одеяла, продукты питания, была сформирована по поручению президента Беларуси в кратчайшие сроки.

Доставит гуманитарный груза самолет Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси. Планируется, что им же вылетят на родину и белорусские спасатели, оказывавшие помощь в ликвидации последствий землетрясения.

А тем временем Польша оборудовала электронными заграждениями участки рек на границе с Беларусью (здесь все подробности).

Мы писали, что «Белтехосмотр» сказал, что камеры «Белтелекома» на АЗС, парковках и во дворах будут проверять ТО (подробнее здесь).