Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности

Кроме того, по словам источника, в Тегеране опасаются, что для заключения сделки с США есть всего около двух месяцев, поскольку, если переговоры затянутся, Израиль может начать собственную атаку на Иран. По мнению чиновника, это может спровоцировать восстановление всех международных санкций в отношении республики.