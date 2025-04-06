Главные новости недели в Нижегородской области к 6 апреля

Новые ограничения для самокатов вступили в силу в Нижнем Новгороде. Со 2 апреля кататься на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запретили по 19 городским улицам, паркам и мостам. Также власти определили места для парковки СИМ и улицы, на которых действует ограничение скорости в 10, 15 или 20 км/ч.