Послы России и Белоруссии почтили память жертв бомбардировок в Белграде

В тот день, 6 апреля 1941 года, всего через 10 дней после народного протеста и демонстраций 27 марта, Гитлер обрушил на Югославию свою военную силу. В нападении участвовала 51 дивизия немецкой, итальянской и венгерской армий, всего около миллиона военных и более двух тысяч самолетов. Апрельская война не продлилась долго — всего 12 дней, но последствия, которые оставила, были глубокими и трагическими, мы их ощущаем и сейчас.