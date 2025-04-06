Дмитриев рассказал о первых уважительных шагах США по отношению к России

Новые российско-американские контакты ожидаются на следующей неделе, добавил Дмитриев.
«И теперь в рамках диалога Соединенные Штаты пытаются понять, где точки соприкосновения интересов США с интересами России», — сказал спецпредставитель. По его оценкам, в США осознают необходимость восстановления диалога с Россией. Вашингтон также понимает, что Россия выстояла при попытке администрации бывшего президента США Джо Байдена нанести ей поражение.
Целью своего визита в Вашингтон спецпредставитель назвал восстановление российско-американских отношений, в частности в экономической и инвестиционной сферах.
3 апреля Кирилл Дмитриев сообщил, что встретился с «ключевыми членами администрации» США. Во встрече также принял участие госсекретарь США Марко Рубио, с которым глава РФПИ обсудил процесс урегулирования конфликта на Украине. Стороны обсуждали в том числе восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По словам спецпредставителя, компании США готовы занять ниши, оставленные европейскими при уходе из РФ. Дмитриев убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.