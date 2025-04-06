Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев рассказал о первых уважительных шагах США по отношению к России

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев по итогам встречи с представителями американской администрации заявил, что в Вашингтоне «состоялся очень позитивный, откровенный разговор». Контакты России и США говорят о начале уважительного диалога двух стран. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сказал в интервью «Первому каналу».

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Новые российско-американские контакты ожидаются на следующей неделе, добавил Дмитриев.

«И теперь в рамках диалога Соединенные Штаты пытаются понять, где точки соприкосновения интересов США с интересами России», — сказал спецпредставитель. По его оценкам, в США осознают необходимость восстановления диалога с Россией. Вашингтон также понимает, что Россия выстояла при попытке администрации бывшего президента США Джо Байдена нанести ей поражение.

Целью своего визита в Вашингтон спецпредставитель назвал восстановление российско-американских отношений, в частности в экономической и инвестиционной сферах.

3 апреля Кирилл Дмитриев сообщил, что встретился с «ключевыми членами администрации» США. Во встрече также принял участие госсекретарь США Марко Рубио, с которым глава РФПИ обсудил процесс урегулирования конфликта на Украине. Стороны обсуждали в том числе восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По словам спецпредставителя, компании США готовы занять ниши, оставленные европейскими при уходе из РФ. Дмитриев убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.