Дмитриев рассказал о первых уважительных шагах США по отношению к России

3 апреля Кирилл Дмитриев сообщил, что встретился с «ключевыми членами администрации» США. Во встрече также принял участие госсекретарь США Марко Рубио, с которым глава РФПИ обсудил процесс урегулирования конфликта на Украине. Стороны обсуждали в том числе восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По словам спецпредставителя, компании США готовы занять ниши, оставленные европейскими при уходе из РФ. Дмитриев убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.