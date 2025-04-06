Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном

«Все сотрудничество строится на принципах доверия, взаимной выгоды, учёта национальных интересов, национальных традиций. Поэтому оно бесценное и, кроме ценностей как бы в двустороннем плане, стабильные и уверенные отношения между Россией и Узбекистаном играют важную стабилизующую роль, в целом, в регионе, в том числе, в сфере безопасности», — сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.