Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 6 апр — РИА Новости. Стабильное и уверенное сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в регионе в сфере безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
«Все сотрудничество строится на принципах доверия, взаимной выгоды, учёта национальных интересов, национальных традиций. Поэтому оно бесценное и, кроме ценностей как бы в двустороннем плане, стабильные и уверенные отношения между Россией и Узбекистаном играют важную стабилизующую роль, в целом, в регионе, в том числе, в сфере безопасности», — сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Матвиенко также провела встречу со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. Она поздравила узбекских парламентариев с правом проводить юбилейную ассамблею МПС.
«Это, безусловно, говорит о высоком доверии и уважении со стороны мирового парламентского сообщества. Ассамблея проходит в атмосфере открытости, уважения и по-настоящему доброжелательного диалога», — сказала сенатор.