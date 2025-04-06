Матвиенко: Европа снова подводит планету к краю пропасти

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — отметила она.
Спикер Совфеда также затронула проблему терроризма, в том числе трансграничного. «Особую опасность видим в попытках отдельных государств использовать террористические организации в своих геополитических целях. Любые игры с террористами — это неизбежная кровь, трагедия для мирных людей», — предостерегла Матвиенко.