Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко: Европа снова подводит планету к краю пропасти

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /ТАСС/. Европейские страны, которые спровоцировали две мировые войны, вновь подводят весь мир к краю пропасти. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в рамках общей дискуссии.

Источник: РИА "Новости"

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — отметила она.

Спикер Совфеда также затронула проблему терроризма, в том числе трансграничного. «Особую опасность видим в попытках отдельных государств использовать террористические организации в своих геополитических целях. Любые игры с террористами — это неизбежная кровь, трагедия для мирных людей», — предостерегла Матвиенко.