Южноуральские ветераны получат специальную выплату ко Дню Победы

Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Выплату в размере 80 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны или их вдовы.
Кроме того, средства будут перечислены гражданам, награждённым знаками «Жителю блокадного Ленинграда», Жителю осаждённого Севастополя’и «Жителю осаждённого Сталинграда». Кроме того, 80 тысяч рублей будут выплачен несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей.
Для тружеников тыла, которые проработали в тылу не менее 6 месяцев, а также для совершеннолетних узников концлагерей установлена специальная выплата размером 55 тысяч рублей.