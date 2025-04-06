В Минобороны сообщили о массированном ударе по военным объектам на Украине

«Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью — баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областям. Число воздушных атак растет. Россия продолжает террор, пока мир это позволяет», — написал он в своем Telegram-канале.