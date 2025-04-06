В Минобороны сообщили о массированном ударе по военным объектам на Украине

Российские военные 6 апреля нанесли массированный ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Целями стали артиллерийская база ВСУ, предприятия оборонно-промышленного комплекса, склады боеприпасов и аэродром. В Минобороны России сообщили об успешном поражении всех целей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Запада недостаточной и призвал к усилению давления на Москву.
Вооруженные силы России 6 апреля нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине. Ранее посол США Бриджит Бринк сообщила о взрывах в Киеве.
«Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах», — приводятся слова Бринк в Telegram-канале посольства.
Позднее в Минобороны России подтвердили удары по целям на Украине.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ», — сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, под удар попали объекты оборонно-промышленного комплекса, включая предприятия, занимающиеся производством беспилотников. ~Все цели были успешно поражены~, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, ремонтной базе западной техники, объекту украинского ВПК, а также складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.
После этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал недостаточную реакцию стран Запада на эти удары.
«Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью — баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областям. Число воздушных атак растет. Россия продолжает террор, пока мир это позволяет», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский также удивился тому, что американская сторона не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу.
«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция», — отмечал он.
Нарушение моратория.
В свою очередь, в Минобороны России сообщили, что несмотря на действие моратория, ~ВСУ не прекращают наносить удары по объектам российской энергоинфраструктуры~.
Так в Крыму 5 апреля в украинский беспилотник повредил высоковольтную линию Островская — Ковыльное. В Брянской области было зафиксировано три атаки, повреждены энергообъекты и линии электропередачи. В результате временно без электричества остались потребители в Севском и Суземском районах.
В Ростовской области 6 апреля БПЛА атаковал энергообъект Ростовская, что привело к отключению высоковольтной линии.
В Воронежской области также утром 6 апреля беспилотники дважды нанесли удары по распределительным газопроводам низкого давления, повредив их.
«Таким образом, с момента объявления Зеленским якобы соблюдения киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре, ~на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам~», — подчеркнули в Минобороны России.
Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной обсуждалось во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. После беседы российский лидер приказал военным прекратить удары по объектам энергетики на Украине.
После встречи с делегацией США 24 марта Кремль опубликовал список объектов, которые попадают под мораторий. В него вошли нефтепроводы, газопроводы, хранилища и насосные станции, инфраструктура производства и передачи электроэнергии (подстанции, трансформаторы, распределители), атомные электростанции и дамбы ГЭС.