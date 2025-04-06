Узбекистан и Вьетнам приняли двухлетний план экономического сотрудничества

В фокусе внимания находились вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, отмечалось успешное взаимодействие с крупными вьетнамскими компаниями «Mareven Food Holdings» по производству продовольственной продукции в Ахангаранском районе Ташобласти и «ROX Group» по созданию многофункциональных жилых комплексов. Отмечена важность расширения кооперации в сферах энергетики, геологии, транспорта и туризма.