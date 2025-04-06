Узбекистан и Вьетнам приняли двухлетний план экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам приняли план по развитию экономического сотрудничества на 2025−2026 годы, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
Его принятию предшествовали переговоры замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касымова с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тхангом.
В фокусе внимания находились вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, отмечалось успешное взаимодействие с крупными вьетнамскими компаниями «Mareven Food Holdings» по производству продовольственной продукции в Ахангаранском районе Ташобласти и «ROX Group» по созданию многофункциональных жилых комплексов. Отмечена важность расширения кооперации в сферах энергетики, геологии, транспорта и туризма.
«По итогам переговоров был подписан План практических мероприятий по развитию торговли и экономического сотрудничества на 2025−2026 гг., предусматривающий проведение восьмого заседания Узбекско-Вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в третьем квартале этого года», — говорится в сообщении.
Документ также включает меры по качественной подготовке предстоящих визитов на различных уровнях.