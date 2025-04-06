Глава Минобороны Польши заявил об обострении ситуации на границе с Белоруссией

Об этом сообщает Polstat News.
По его словам, мигранты, находящиеся на границе, начали вести себя более агрессивно — они бросают камни, а также используют болгарки, чтобы прорваться через ограждения.
С 4 по 5 апреля было зафиксировано несколько сотен попыток нелегально попасть на территорию Польши, заявил министр.
«Это направленная атака на Польшу, а не попытка найти убежище», — утверждает Косиняк-Камыш.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о необходимости увеличения контингента войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией.