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Глава Минобороны Польши заявил об обострении ситуации на границе с Белоруссией

На польско-белорусской границе обострилась ситуация из-за мигрантов, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает Polstat News.

По его словам, мигранты, находящиеся на границе, начали вести себя более агрессивно — они бросают камни, а также используют болгарки, чтобы прорваться через ограждения.

С 4 по 5 апреля было зафиксировано несколько сотен попыток нелегально попасть на территорию Польши, заявил министр.

«Это направленная атака на Польшу, а не попытка найти убежище», — утверждает Косиняк-Камыш.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о необходимости увеличения контингента войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией.