CNN узнал о подготовке наземной операции против хуситов

Непрямые переговоры о примирении между хуситами и правительством велись с весны 2022 года и до поддержки движением палестинской группировки ХАМАС в войне с Израилем, начавшейся в октябре 2023-го. Хуситы тогда объявили, что будут атаковать связанные с Израилем суда в Баб-эль-Мандебском проливе. После этого коалиция во главе с США начала операцию по защите судов. Кроме того, американские и британские силы нанесли серию ударов по подконтрольной хуситам территории Йемена в начале 2024 года.