В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — сказал он.
По словам Хассетта, речь идет о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, поэтому выносить вопрос пошлин во время попыток добиться мира было бы контрпродуктивно.
Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
Против России и Белоруссии пошлины не вводились. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не попала в список, потому что торговля с США в сколь-либо осязаемых цифрах сейчас отсутствует. Тем не менее он допустил, что пошлины в отношении других стран не будут на руку России и ей нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия этих мер для экономики.