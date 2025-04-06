В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США

Против России и Белоруссии пошлины не вводились. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не попала в список, потому что торговля с США в сколь-либо осязаемых цифрах сейчас отсутствует. Тем не менее он допустил, что пошлины в отношении других стран не будут на руку России и ей нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия этих мер для экономики.