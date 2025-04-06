Молдова и Россия отмечают 33-летие установления дипломатических отношений

«Сегодня исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Мы убеждены, что эти отношения, несмотря на все трудности, несмотря на кризисы, которыми они сопровождаются, все равно выйдут на широкую дорогу. Наши народы хотят дружить, развивать добрые отношения между нашими странами. И, безусловно, мы приложим все силы, чтобы это было реализовано, для этого у нас с вами есть прочная историческая основа», — заявил Озеров в Оргееве на мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.