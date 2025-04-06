КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Со дня установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией исполнилось 33 года. По этому поводу высказался посол России в Молдове Олег Озеров.
«Сегодня исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Мы убеждены, что эти отношения, несмотря на все трудности, несмотря на кризисы, которыми они сопровождаются, все равно выйдут на широкую дорогу. Наши народы хотят дружить, развивать добрые отношения между нашими странами. И, безусловно, мы приложим все силы, чтобы это было реализовано, для этого у нас с вами есть прочная историческая основа», — заявил Озеров в Оргееве на мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Также представители оппозиции прокомментировали ситуацию, в которой сейчас пребывают двусторонние молдавско-российские отношения.
«Политика Молдовы должна быть ориентированным на людей, а не на удовлетворение чьих-то геополитических амбиций. Мы поддерживаем равноправный, прагматичный диалог с Российской Федерацией. Молдова может и должна строить мосты — особенно там, где другие пытаются возвести стены», — отметил депутат парламентской группы «Победа» Александр Суходольский.
Он выразил сожаление, что президент Майя Санду и правительство в Кишинёве, контролируемое партией «Действие и солидарность» (PAS), игнорируют интересы всей страны, включая Гагаузию, и строят внешнюю политику на конфронтации. Вместо диалога — односторонние шаги, вместо баланса — ориентация на внешние указания.
Суходольский уверен, что настало время возвращаться к здравому смыслу и уважению ко всем гражданам страны — вне зависимости от региона и языка. «На предстоящих парламентских выборах народ свяжет свои надежды именно с теми силами, которые выбирают равноправный и конструктивный диалог с многовековыми партнёрами Молдовы», — заключил депутат.