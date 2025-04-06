Guardian раскрыла, как журналист попал в закрытый чат чиновников США

Это произошло еще в октябре, когда Голдберг уведомил предвыборный штаб Дональда Трампа о готовившейся к публикации истории о тогдашнем кандидате от республиканцев. Электронное письмо с данными Голдберга было перенаправлено штабом Трампа Уолтцу, который затем сохранил его номер не в ту контактную карточку по предложению своего смартфона.