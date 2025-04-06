Guardian раскрыла, как журналист попал в закрытый чат чиновников США

«Уолтц включил журналиста в групповой чат в Signal о планировавшихся американских ударах по Йемену после того, как по ошибке сохранил его номер месяцами ранее под контактом другого человека, которого хотел добавить», — говорится в материале.
Отмечается, что добавить главреда журнала Atlantic Джеффри Голдберга в контактную карточку другого человека Уолтцу предложил iPhone. Его алгоритм ошибочно увидел связь между номером телефона Голдберга и контактной карточкой занимающего в настоящее время пост пресс-секретаря Ссовета по нацбезопасности США Брайана Хьюза.
Это произошло еще в октябре, когда Голдберг уведомил предвыборный штаб Дональда Трампа о готовившейся к публикации истории о тогдашнем кандидате от республиканцев. Электронное письмо с данными Голдберга было перенаправлено штабом Трампа Уолтцу, который затем сохранил его номер не в ту контактную карточку по предложению своего смартфона.
Трампа проинформировали об этих обстоятельствах, он решил не увольнять Уолтца, пишет газета.
На прошедшей неделе редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат под названием «Хуситы ПК тесная группа». Там, по его словам, проходила «увлекательная политическая дискуссия» с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца. Речь шла о нанесении ударов по правящему на севере Йемена движению «Ансар Алла».
Пентагон утверждает, что никаких секретных сведений в чате не сообщалось.