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Назван самый фанатичный сторонник Украины в Европе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна один из самых последовательных сторонников Украины среди европейских политиков. Об этом написал на своей странице в X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: РИА "Новости"

Глава министерства резко высказался насчет эстонского коллеги после того, как тот потребовал лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе (ЕС) из-за ее нежелания продлевать санкции против России.

«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — сказал Сийярто.

Ранее Цахкна говорил, что Евросоюз вынужден будет конфисковать заблокированные российские активы на сумму 240 миллиардов евро, если Венгрия продолжит саботировать совместные решения и не поддержит продление санкций против Москвы.

В то же время, по данным Politico, ЕС пока не рассматривает приостановку права голоса для Венгрии из-за слишком большого числа проблем, которые могли бы сопутствовать такому решению.